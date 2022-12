/ Lesedauer: ca. 4min Fragen und Antworten Messergewalt: Wie das Phänomen in Deutschland erfasst wird

Die Bluttat in Illerkirchberg erschüttert die Republik. Dass ein Asylbewerber aus Eritrea tatverdächtig ist, macht den Fall zum Politikum. Doch was weiß man über Messerangriffe in Deutschland?

© Ralf Zwiebler/z-media/dpa Einsatzkräfte begutachten den Tatort in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis). Foto: Ralf Zwiebler/z-media/dpa

Von Sebastian Fischer, dpa