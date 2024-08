/ Lesedauer: ca. 2min Prozess in Berlin Messerangriff und Geiselnahme: 25-Jähriger kommt vor Gericht

Ein Fußgänger wird in Berlin-Friedrichshain durch einen Stich in den Nacken lebensgefährlich verletzt. Stunden später nimmt der mutmaßliche Täter in einem Rathaus in Niedersachsen eine Geisel.

© Jens Kalaene/dpa Ein 25-Jähriger kommt wegen versuchten Mordes und Geiselnahme auf die Anklagebank. Foto: Jens Kalaene/dpa

Von dpa