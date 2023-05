/ Lesedauer: ca. 1min Unfall Mensch wird in Paternoster eingeklemmt und stirbt

In einem Paternoster in Berlin ist ein Mensch eingeklemmt worden und gestorben. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot am Unfallort.

© Paul Zinken/dpa Einsatzfahrzeuge der Feuerwehrstehen vor dem mehrgeschossigen Gebäude, in dem es zu einem tödlichen Unfall mit einem Paternoster gekommen war. Foto: Paul Zinken/dpa

Von dpa