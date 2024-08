/ Lesedauer: ca. 2min Wetter Mehr als 200 Tote durch Monsunregen in Pakistan

In Pakistan steigen die Todeszahlen durch den Monsun weiter an. Die Millionenstadt Karachi ist in höchster Alarmbereitschaft.

© K.M. Chaudary/AP/dpa In Pakiston sind nach Monsunregenfällen bislang mehr als 200 Menschen gestorben. (Archivbild) Foto: K.M. Chaudary/AP/dpa

Von dpa