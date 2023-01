/ Lesedauer: ca. 4min NRW Massiver Mangel bei Blutkonserven

Der Vorrat an Blutkonserven für die Krankenhäuser in NRW hat einen Tiefstand erreicht. Von einem „Notstand“ spricht das Rote Kreuz bereits. Dabei könnte der Mangel in den nächsten Jahren sogar noch deutlich gravierender werden.

© Rolf Vennenbernd/dpa Blutspender dringend gesucht: In den Krankenhäuser in NRW werden die Blutkonserven knapp. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Von Marc Herwig, dpa