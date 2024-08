/ Lesedauer: ca. 2min Mallorca Protest Wohnungsnot Massentourismus-Gegner wollen Ballermann-Lokal „besetzen“

In Spanien häufen sich dieses Jahr die Proteste gegen Massentourismus. Am Sonntag ist wieder Mallorca dran. Diesmal dürften die Demonstranten in der Menge der deutschen Touristen untergehen.

© Clara Margais/dpa In Spanien häufen sich dieses Jahr die Proteste gegen Massentourismus. (Archivbild) Foto: Clara Margais/dpa

Von dpa