Stuttgart Mann soll Mitbewohner erstochen und Wohnung angezündet haben

Was passierte in einer Stuttgarter Wohnung, bevor die Flammen schlugen? Worüber stritten sich drei Mitbewohner so sehr, dass zwei am Ende starben? Die Polizei macht nur zaghaft Angaben zum Verbrechen.

© Andreas Rometsch/KS-Images.de/dpa Festnahme eines bewaffneten Mannes nach dem Wohnungsbrand in Stuttgart am Dienstag. Foto: Andreas Rometsch/KS-Images.de/dpa

Von dpa