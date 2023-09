/ Lesedauer: ca. 1min Kriminalität Mann mit 17 Schüssen aus Sturmgewehr in Belgien getötet

Ein Mann in Anderlecht sitzt in einem Auto, als ihn 17 Kugeln aus einem Sturmgewehr treffen. Er stirbt am Unfallort. Steht die Tat in Verbindung mit dem Drogenmilieu?

© Nicolas Maeterlinck/Belga/dpa Löschschaum am Tatort, einem Parkplatz:Mit 17 Schüssen ist ein Mann in der Brüsseler Gemeinde Anderlecht getötet worden. Foto: Nicolas Maeterlinck/Belga/dpa

Von dpa