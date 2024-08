/ Lesedauer: ca. 2min Engpass im Sommer Mangel an Blutspenden: Reserven fast aufgebraucht

In Deutschland fehlen Blutspenden – und die Reserven neigen sich dem Ende entgegen. In einigen Bundesländern mussten deshalb schon Operationen verschoben werden. Was könnte helfen?

© Sven Hoppe/dpa Blutmangel in Deutschland: Bereits zwei Spenden jährlich könnten helfen. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Von dpa