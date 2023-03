/ Lesedauer: ca. 1min Vorhersage Märzwetter bleibt weiter ungemütlich

Der Winter ist noch nicht vorbei. In den kommenden Tagen sind nach der Vorhersage bis in tiefere Lagen Schneeschauer und Schneeregen möglich. Wo ist Sonne in Sicht?

© Bernd März/dpa Ein Fahrzeug des Winterdiensts fährt durch eine verschneite Landschaft in Thüringen. Foto: Bernd März/dpa

Von dpa