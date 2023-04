/ Lesedauer: ca. 3min Kriminalität Mädchen in Wunsiedel getötet: Was wir wissen - und was nicht

Ein zehn Jahre altes Mädchen ist tot, die Polizei geht von einer Tatbeteiligung eines fast Gleichaltrigen aus. Was passierte in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung in Oberfranken?

© Daniel Vogl/dpa In der Nähe des Kinder- und Jugendhilfezentrums, in dem eine Zehnjährige tot aufgefunden wurde, liegen Blumen und Grablichter. Foto: Daniel Vogl/dpa

Von Kathrin Zeilmann, dpa