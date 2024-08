/ Lesedauer: ca. 2min Notfall Mädchen geht in Elbe unter - Retter in Hamburg im Einsatz

Am Elbstrand in Hamburg-Blankenese geht ein Mädchen in der Elbe unter - vor den Augen seiner Eltern. Die Rettungskräfte sind im Großeinsatz. Können sie die Zehnjährige finden?

© Christian Charisius/dpa Eine Zehnjährige wird in der Elbe vermisst Foto: Christian Charisius/dpa

Von dpa