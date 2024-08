/ Lesedauer: ca. 2min Streaming „LOL“-Special zu Halloween mit Kaulitz-Brüdern und Sasha

Die Comedyreihe „LOL: Last One Laughing“ geht im Oktober bei Amazon Prime mit acht Stars in ein Halloween-Special. Unter ihnen sind auch einige Wiederholungstäter.

© Frank Zauritz/Prime Video /dpa Acht Stars kämpfen in vier Teams im „LOL“-Special um den Sieg. Foto: Frank Zauritz/Prime Video /dpa

Von dpa