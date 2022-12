/ Lesedauer: ca. 2min Tradition Lichter am Rockefeller-Weihnachtsbaum in New York angeknipst

Alle Jahre wieder glitzert es an der berühmten New Yorker Fifth Avenue. Rund um den Weihnachtsbaum am Rockefeller Center sind zur 90. Beleuchtungszeremonie die Straßen dicht.

© Julia Nikhinson/AP/dpa Der Weihnachtsbaum am Rockefeller Center ist zum 90. Mal angeknipst worden. Foto: Julia Nikhinson/AP/dpa

Von dpa