Wildtier Leopard verletzt 15 Menschen in indischer Stadt

Menschliche Siedlungen rücken in Indien teils sehr nahe an den Lebensraum von Wildtieren. Das führt immer wieder zu mitunter gefährlichen Konflikten - wie zuletzt in der Stadt Jorhat.

© -/AP/dpa Ein Leopard auf Nahrungssuche hat in Indien merhere Menschen verletzt (Symbolbild). Foto: -/AP/dpa

Von dpa