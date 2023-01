/ Lesedauer: ca. 2min Kriminalität Lehrerin erstochen - 17-jähriger Schüler in U-Haft

Nach der Bluttat an einem Berufskolleg, bei der eine Lehrerin erstochen wurde, hat ein Richter einen Verdächtigen in Untersuchungshaft genommen. Was die Obduktion der Leiche ergeben hat.

© Christopher Neundorf/dpa Auf einer Treppe vor dem Berufskolleg Tecklenburger Land in Ibbenbüren legen Schüler Kerzen und Blumen für die getötete Lehrerin ab. Foto: Christopher Neundorf/dpa

Von dpa