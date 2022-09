/ Lesedauer: ca. 3min Filmfest Venedig Laura Poitras mit Goldenem Löwen ausgezeichnet

Zum siebten Mal gewinnt eine Frau den Goldenen Löwen. In „All the Beauty and the Bloodshed“ erzählt die US-Regisseurin Laura Poitras vom politischen und künstlerischen Schaffen der Fotografin Nan Goldin.