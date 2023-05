/ Lesedauer: ca. 3min Kreis Traunstein Landrat will Braunbär nicht dauerhaft akzeptieren

Immer wieder Bärenspuren in Oberbayern. Mittlerweile gibt es 2023 mehr als doppelt so viele gesicherte Hinweise auf einen oder mehrere Bären in der Region als im gesamten Vorjahr.

© Lino Mirgeler/dpa Ein Braunbär im Gehege im Wildpark Poing. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Von dpa