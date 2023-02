/ Lesedauer: ca. 2min Notfälle Krokodil in Australien beißt Mann und frisst Hund

Ein 37-Jähriger geht mit seinem Hund an einer Bootsrampe entlang, als plötzlich ein Krokodil attackiert. Es ist der elfte Krokodilangriff in Down Under innerhalb von zwei Jahren.

© Supplied/QUEENSLAND DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND SCIENCE/AAP/dpa Das 4,2 m lange Krokodil, das an einem Fluss einen Mann angegriffen und dann dessen Hund getötet hat. Foto: Supplied/QUEENSLAND DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND SCIENCE/AAP/dpa

Von dpa