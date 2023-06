/ Lesedauer: ca. 2min Tourismus Kreuzfahrtschiff „Silver Nova“ kommt auf der Nordsee an

Ihre erste Reise machen alle Kreuzfahrtschiffe der Meyer-Werft rückwärts: So kommen sie am besten auf der Ems zum Meer. In Papenburg wird schon an den nächsten Ozeandampfern gebaut.

© Lars Penning/dpa Das neue Kreuzfahrtschiff „Silver Nova“ hat die Meyer-Werft verlassen und ist auf der Ems unterwegs. Foto: Lars Penning/dpa

Von dpa