Naturereignis Komet fliegt zu seltenem Rendezvous an Erde vorbei

Als er zuletzt in Erdnähe kam, lebten in Europa noch Neandertaler. Der Komet C/2022 E3 soll am 1. Februar seinen erdnächsten Punkt erreichen. Beobachtbar ist er mitunter schon früher - wenn man weiß wo.

© Dan Bartlett/dpa Ein ganz selter Anblick: Der Komet C/2022 E3 (ZTF) kommt nur alle rund 50.000 Jahre vorbei. Foto: Dan Bartlett/dpa

Von dpa