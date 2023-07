/ Lesedauer: ca. 2min Cologne Pride 2023 Köln am CSD-Wochenende im Zeichen des Regenbogens

Von weit her werden am Wochenende wieder Hunderttausende Menschen zum CSD in Köln strömen. Beim Straßenfest und der großen Demonstration wollen sie feiern - und auf ihre Rechte aufmerksam machen.

© Roberto Pfeil/dpa Zum Kölner CSD werden wieder Hunderttausende Menschen erwartet. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Von dpa