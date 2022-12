/ Lesedauer: ca. 2min Theater Kirill Serebrennikow inszeniert „Der Wij“ in Hamburg

Ein zum Töten abkommandierter Russe wird in einem Keller in der Ukraine gefangen gehalten. Dort überlegen ein Großvater und seine drei Enkel, was mit ihm zu tun sei. - Ein klares Statement gegen den Krieg.

© Markus Scholz/dpa Die Schauspieler Filipp Avdeev und Victoria Miroshnichenko bei der Fotoprobe von „Der Wij“. Foto: Markus Scholz/dpa

Von dpa