/ Lesedauer: ca. 2min Neuseeland „Keine Reue“: Christchurch-Attentäter will Urteil anfechten

2019 griff ein Rechtsextremist in Neuseeland zwei Moscheen an und tötete 51 Menschen. Für die unfassbare Bluttat wurde er zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt. Dagegen will der Täter nun vorgehen.