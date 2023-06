/ Lesedauer: ca. 2min US-Justiz Keine Anklage gegen Armie Hammer nach Missbrauchsvorwürfen

Der Star aus „The Social Network“ und „Call Me By Your Name“ war wegen der Vorwürfe von einer Theaterrolle abgesprungen. Jetzt bedankt sich der 36-Jährige für das Fazit der Staatsanwaltschaft.

© Jordan Strauss/Invision/AP/dpa US-Schauspieler Armie Hammer bei der Oscar-Verleihung 2018. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Von dpa