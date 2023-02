© Bernat Armangue/AP/dpa

Menschen suchen nach persönlichen Gegenständen in den Trümmern eines zerstörten Gebäudes in Kahramanmaras.. Seit dem verheerenden Erdbeben am 06.02.2023 habe es mehr als 4700 Nachbeben gegeben. 40 dieser Beben erreichten mehr als eine Stärke von 4. Auch in den kommenden Tagen müssten die Bewohner mit Erschütterungen rechnen, sagte der Geschäftsführer für Risikominderung des türkischen Katastrophenschutzes Afad, Tatar, am 17.02.2023 der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa