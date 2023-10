/ Lesedauer: ca. 3min Vorbild England „Kann man nicht durchsetzen“: Lehrer gegen Handyverbot

Smartphones gelten vielen Schülern und Lehrern als eines der größten Probleme im Unterricht. In England will die Regierung nun Handys an Schulen komplett verbieten. Eine Lösung auch für Deutschland?

© Jens Kalaene/ZB/dpa Der deutsche Lehrerverband lehnt ein Handyverbot an Schulen ab. Foto: Jens Kalaene/ZB/dpa

Von Benedikt von Imhoff, dpa