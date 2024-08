/ Lesedauer: ca. 2min Leute Juliane Köhler: Roter Teppich ist „sauanstrengend“

Mit Filmen wie „Nirgendwo in Afrika“ oder „Der Untergang“ wurde Juliane Köhler berühmt. Dabei ist ihre Prominenz nicht gerade das, was sie an ihrem Beruf mag.

© Felix Hörhager/dpa Bei dieser Premiere war der Teppich türkis. Foto: Felix Hörhager/dpa

Von dpa