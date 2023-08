/ Lesedauer: ca. 2min Notfälle Jubel und Erleichterung: Dramatische Rettung in Pakistan

An einer Seilbahn in Pakistan reißen zwei Stahldrähte. In Hunderten Metern Höhe hängt die Gondel an einem einzigen Seil. Die dramatische Rettung endet glücklich - doch es gibt auch Kritik.

© Nazir Mahood/AP/dpa Die Geretteten erhalten von Dorfbewohnern in Paschtu erste Hilfe. Foto: Nazir Mahood/AP/dpa

Von Arne Bänsch, Zia Khan und Qamar Zaman, dpa