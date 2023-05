/ Lesedauer: ca. 2min Katastrophe Jetzt 15 Tote nach Überschwemmungen in Italien

In den Überschwemmungsgebieten in Norditalien wird eine weitere Leiche entdeckt. Tausende können noch immer nicht in ihre Häuser zurück. Dank Spezialpumpen soll der Wasserpegel schnell sinken.

© Gianluca Ricci/LPS via ZUMA Press Wire/dpa Die Feuerwehr im Einsatz im italienischen Hochwassergebiet. Foto: Gianluca Ricci/LPS via ZUMA Press Wire/dpa

Von dpa