/ Lesedauer: ca. 4min Influencer Jeremy Fragrance: „Geile Dinge finden die Leute geil“

Im Internet verfolgen bereits Millionen, was der Duft-Influencer Jeremy Fragrance so treibt - nun erobert er auch zunehmend die Offline-Welt. Besuch bei einem Phänomen aus einem Zeitalter, in dem Reichweite alles ist.

© Rolf Vennenbernd/dpa Influencer Jeremy Fragrance: „Teilweise entstehen Tiktok-Videos, die viral gehen, bei meiner Oma zum Beispiel im Treppenhaus“. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Von Jonas-Erik Schmidt, dpa