/ Lesedauer: ca. 3min Civitanova Marche Italien: Nigerianischer Straßenhändler getötet

Mitten am Tag kommt es in der Einkaufsstraße des Badeorts Civitanova Marche zu einem brutalen Angriff - ein Mensch stirbt. In der Kleinstadt und Italien fragt man sich: Warum wurde das nicht verhindert?