Humanitäre Hilfe Internationale Geber sammeln Spenden für Erdbebenopfer

Mehr als 50.000 Menschen haben bei den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien ihr Leben verloren. Bei einer Geberkonferenz in Brüssel sollen nun Hilfen für die Betroffenen zusammenkommen.

© Boris Roessler/dpa Eine Frau in Antakya beobachtet zwischen den Trümmern die Bergung von Opfern. Foto: Boris Roessler/dpa

Von dpa