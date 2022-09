© Martha Asencio-Rhine/Tampa Bay Times via ZUMA Press/dpa

Lisa Bromfield und Mike Sernett bringen eine Sperrholzplatte an den Schaufenstern ihres Geschäfts im US-Bundesstaat Florida an, um sich auf die Ankunft von Hurrikan Ian vorzubereiten. Foto:Martha Asencio-Rhine/Tampa Bay Times via ZUMA Press/dpa