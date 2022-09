/ Lesedauer: ca. 2min Los Angeles „Hollywood“-Schriftzug wird aufgemöbelt

Der legendäre Schriftzug in den Hollywood-Hills wird mit 1500 Liter Farbe verschönert: Ab kommender Woche bis Anfang November machen sich zehn Helfer an die Arbeit - rechtzeitig für das 100-jährige Jubiläum in 2023.