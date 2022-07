/ Lesedauer: ca. 3min Heiße Temperaturen Hitzewelle in Griechenland - Deutschland kann durchschnaufen

In Deutschland sind die Temperaturen gesunken, andere Länder melden Erfolge bei der Bekämpfung von Bränden. Doch wer in Griechenland ist, dürfte in den nächsten Tagen mächtig ins Schwitzen kommen.