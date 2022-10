„Himmel & Erde“: ZDF zeigt Serie über Leben von Ukrainern

© Nataliia Khalan/ZDF/dpa

Wie lebt es sich in einem Land, in das man kurzerhand fliehen musste, weil das eigene von einem Aggressor überfallen wurde? Ukrainische Filmschaffende geben mit der neuen Serie „Himmel & Erde“ einen Einblick in ihr Leben in Deutschland. Foto:Nataliia Khalan/ZDF/dpa