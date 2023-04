/ Lesedauer: ca. 2min Prozesse Hepatitis-C-Infektion von 51 Patienten: Arzt vor Gericht

Ein Narkosearzt bedient sich selbst an der Ampulle - und steckt Dutzende Patienten mit Hepatitis C an. Fünf Jahre nach dem Skandal an einem schwäbischen Krankenhaus kommt der Fall nun vor Gericht.

© Stefan Puchner/dpa Beim Landgericht in Augsburg beginnt die öffentliche strafrechtliche Aufarbeitung des Falls um den Narkosearzt. Foto: Stefan Puchner/dpa

Von dpa