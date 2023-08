/ Lesedauer: ca. 2min Unwetter Heftige Niederschläge in Tirol - Rekordpegelstände

Nach dem Dauerregen der letzten Tage steigen viele Flußpegel in Österreich an. Besonders betroffen ist zur Zeit das Bundesland Tirol. Auch am Inn in Deutschland steigt das Wasser.

© Alexandra Schuler/dpa Aufgrund des Dauerregens ist der Fluss Ziller im Tiroler Zillertal stark angestiegen. Foto: Alexandra Schuler/dpa

Von dpa