Kriminalität Harter Bericht über Londons Polizei

Ein Polizist als Serienvergewaltiger verurteilt, ein anderer als Mörder. Einzelfälle? Mitnichten. In der Londoner Polizei sind Skandale an der Tagesordnung. Nun stellen Kritiker die Behörde in Frage.

© Petr David Josek/AP/dpa Der unabhängige Untersuchungsbericht über Sexismus und Rassismus in der Londoner Polizei soll veröffentlicht werden. Foto: Petr David Josek/AP/dpa

Von Benedikt von Imhoff, dpa