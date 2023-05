/ Lesedauer: ca. 2min New York Harry und Meghan werden von Paparazzi verfolgt

Eine „beinahe katastrophale Verfolgungsjagd“: Prinz Harry und Herzogin Meghan sind in New York von Pressefotografen in Bedrängnis gebracht worden.

© Aaron Chown/PA Wire/dpa Prinz Harry (l) und seine Frau Meghan, Herzogin von Sussex, 2018 in London. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Von dpa