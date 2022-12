/ Lesedauer: ca. 2min Royals Harry und Meghan: Preis für Engagement gegen Rassismus

Der „Ripple of Hope“-Preis wird seit fast einem Jahrhundert an Menschen aus aus dem öffentlichen Leben verliehen. Diesmal geht er an den britischen Prinz Harry und seine Frau, Herzogin Meghan.

© Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire/dpa Herzogin Meghan und Prinz Harry kommen zur Verleihung des „Ripple of Hope“-Preises der Menschenrechtsorganisation Robert F Kennedy Human Rights (RFKHR) in New York. Foto: Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire/dpa

Von dpa