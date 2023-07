/ Lesedauer: ca. 2min Ausstellungen Große Monet-Schau in Monaco: Von Monte-Carlo bis Bordighera

Claude Monet hielt sich vor 140 Jahren in Monte-Carlo und an der Riviera auf. Das ist kaum bekannt. Ebenso wie die Folgen für seine Malerei. Die Monet-Schau in Monaco gilt Als „historisches Ereignis“.

© Sabine Glaubitz/dpa Blick in die Ausstellung „En pleine lumière“ (Bei vollem Licht) im Grimaldi-Forum. Foto: Sabine Glaubitz/dpa

Von dpa