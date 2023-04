/ Lesedauer: ca. 2min Brände Großbrand in Hamburg nach 27 Stunden noch nicht gelöscht

In Hamburg sind bereits am Ostermontag Lagerhallen in Brand geraten. Vollkommen gelöscht ist das Feuer noch nicht.

© Fynn Rohr/dpa Von einer Drehleiter aus spritzen Feuerwehrleute Wasser auf brennende und stark rauchende Lagerhallen. Foto: Fynn Rohr/dpa

Von dpa