Filmfestspiele Goldene Ehrenpalme für Michael Douglas

Die Filmfestspiele in Cannes ehren Michael Douglas, der erstmals 1979 an die Croisette kam. Damals spielte er in „Das China-Syndrom“ mit.

© Richard Shotwell/Invision/AP/dpa Michael Douglas bei der Premiere von „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Von dpa