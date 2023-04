/ Lesedauer: ca. 2min Kopierter Song Gitarre und Gesang bei Ed Sheerans Copyright-Prozess

Der Sänger zieht alle Register, um zu beweisen: Für „Thinking Out Loud“ hat er nicht von dem Lied „Let’s Get It On“ abgeschrieben. Was wollte er mit seinem Ständchen erreichen?

© Bebeto Matthews/AP/dpa Ed Sheeran stimmte im Urheberrechtsstreit ein paar Takte einer Melodie an. Foto: Bebeto Matthews/AP/dpa

Von dpa