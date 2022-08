/ Lesedauer: ca. 2min Wetter Gewittertage neigen sich dem Ende - Folgen meist glimpflich

So viel Regen gab es vielerorts schon lange nicht mehr. Am Wochenende schüttete es in einigen Regionen heftig - einige Dörfer und Straßen wurden von Schlamm überflutet, der von Feldern strömte.