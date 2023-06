/ Lesedauer: ca. 4min Weltkongress in Kopenhagen „Gesund bauen“: Wie nachhaltig kann Architektur sein?

Wie lassen sich Städte nachhaltiger gestalten? Dieser Frage will der Weltkongress der Architekten in den kommenden Tagen in Kopenhagen nachgehen. Die dänische Hauptstadt macht vor, wie es gehen kann.

© Steffen Trumpf/dpa Die Lille Langebro (Kleine Lange Brücke), die über Kopenhagens inneren Hafen führt. Die dänische Hauptstadt richtet in den kommenden Tagen den 28. Weltkongress der Architekten aus. Foto: Steffen Trumpf/dpa

Von Steffen Trumpf, dpa