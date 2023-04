/ Lesedauer: ca. 2min Auszeichnung Gerhard Polt mit „Bairischer Sprachwurzel“ geehrt

Der Bund Bairische Sprache zeichnet jedes Jahr eine Persönlichkeit aus, die in der Öffentlichkeit an ihrem Dialekt festhält. In diesem Jahr geht der Preis an den Kabarettisten Gerhard Polt.

© Armin Weigel/dpa Weil er auf und abseits der Bühne Dialekt spricht, ist Kabarettist Gerhard Polt mit der „Bairischen Sprachwurzel“ ausgezeichnet worden. Foto: Armin Weigel/dpa

Von dpa