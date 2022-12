/ Lesedauer: ca. 2min Notfall in Berlin Geplatztes Aquarium: Viele Fische werden in Zoo behandelt

Nach dem Platzen des Großaquariums eines Hotels in Berlin behandelt der Zoo verletzte Fische mit speziellen Bädern. In Berlin-Lichtenberg soll ein neues Hotel mit Aquarium entstehen. Wird an dem Vorhaben festgehalten?

© Zoo Berlin/dpa Kois aus den Anlagen des Großaquariums Aquadom schwimmen in einem Becken des Berliner Zoos. Foto: Zoo Berlin/dpa

Von dpa